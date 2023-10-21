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Маркарова ответила, будут ли США системно поставлять Украине ATACMS

21 октября 2023 00:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Маркарова ответила, будут ли США системно поставлять Украине ATACMS
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: epravda.com.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, будет ли Вашингтон комплексно передавать нашей стране дальнобойные ракеты ATACMS. По ее словам, украинские послы работают над тем, чтобы оружие поставлялось системно.

Об этом сообщает ТСН.

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Отмечается, что Маркарова считает обнадеживающей возможность продления поставок дальнобойных ракет, а также расширение ассортимента этого вооружения.

На вопрос, предусматривается ли дальнейшая поставка ATACMS для Украины, а также можно ли ожидать расширения ассортимента этого оружия, аналогично HIMARS, посол ответила обнадеживающе.

"Давайте, я скажу дипломатично: мы над этим очень активно работаем", — сказала Маркарова.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за предоставление ракет ATACMS. Также лидеры обсудили дальнейшие поставки подобного оружия Украине.

Также мы писали, что успех десантной операции на левом берегу Днепра вместе с контрнаступлением на Мелитополь и использованием ATACMS может уничтожить все шансы на сопротивление россиян в Херсонской области.

Добавим, что недавно Украина получила от Соединенных Штатов Америки ракеты ATACMS. В России уже отреагировали на передачу этого вооружения.

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