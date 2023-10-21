Маркарова ответила, будут ли США системно поставлять Украине ATACMS

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: epravda.com.ua

Посол Украины в США Оксана Маркарова ответила, будет ли Вашингтон комплексно передавать нашей стране дальнобойные ракеты ATACMS. По ее словам, украинские послы работают над тем, чтобы оружие поставлялось системно.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Будут ли США комплексно поставлять Украине ракеты ATACMS

Отмечается, что Маркарова считает обнадеживающей возможность продления поставок дальнобойных ракет, а также расширение ассортимента этого вооружения.

На вопрос, предусматривается ли дальнейшая поставка ATACMS для Украины, а также можно ли ожидать расширения ассортимента этого оружия, аналогично HIMARS, посол ответила обнадеживающе.

"Давайте, я скажу дипломатично: мы над этим очень активно работаем", — сказала Маркарова.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за предоставление ракет ATACMS. Также лидеры обсудили дальнейшие поставки подобного оружия Украине.

Также мы писали, что успех десантной операции на левом берегу Днепра вместе с контрнаступлением на Мелитополь и использованием ATACMS может уничтожить все шансы на сопротивление россиян в Херсонской области.

Добавим, что недавно Украина получила от Соединенных Штатов Америки ракеты ATACMS. В России уже отреагировали на передачу этого вооружения.