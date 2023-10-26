Украина в январе получит больше дальнобойных ракет ATACMS, — СМИ

Пуск ATACMS из РСЗО GMLRS. Фото: freepik

Украина использует переданные американские ракеты ATACMS исключительно по российской военной инфраструктуре на временно оккупированной территории Украины, согласно договоренностям с США. Поэтому в январе количество передаваемых ракет возрастет.

Об этом сообщила украинская журналистка Мирослава Гонгадзе в Twiiter (X).

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"По словам неизвестного чиновника в Генеральном штабе ВСУ, по итогам встречи военного командования Украины и военного командования союзников темпы поставок вооружений в Украину не снизятся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км", — пишет журналистка.

Пост Гонгадзе. Источник: Twitter (X)

Вероятно, речь идет о недавно передаваемых Украине американских оперативно-тактических ракетах ATACMS, имеющих именно такую максимальную дистанцию для поражения целей.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США будут регулярно поставлять Украине ракеты ATACMS. В то же время Германия, которая является одним из ключевых военных партнеров Украины, не предоставит Украине крылатые ракеты Taurus, направив свои силы на усиление украинской ПВО.