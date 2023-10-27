В Генштабе рассказали о потерях окупантов и боевых столкновениях на фронте сегодня

Оборона украинских военных на фронте. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Продолжаются 611 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Однако вооруженные силы Украины делают все возможное для обороны и уничтожения врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что в течение суток произошло 47 боевых столкновений.

Всего враг нанес шесть ракетных и восемь авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Удары ВСУ по врагу

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника", — указали в Генштабе.

Также в Генштабе добавили, что подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два состава боеприпасов и три средства противовоздушной обороны противника.

Ситуация по направлениям 27 октября

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Защита территорий Украины одним из военных ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Бобиловка Сумской области и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не вел, продолжал перегруппировку войск. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, где наши защитники отразили пять атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отбиты 13 атак противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 19 атак врага.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага у Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

Военнослужащий ВСУ стреляет на фронте. Фото: 103-я отдельная бригада Сил ТРО

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не было.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Работино, Каменка Запорожской области; Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Зеленовка Херсонской области и Херсон.

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, сейчас Украина использует переданные американские ракеты ATACMS исключительно по российской военной инфраструктуре на временно оккупированной территории Украины согласно договоренностям с США. Поэтому в январе количество передаваемых ракет может возрасти.