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Силы обороны продвигаются на левом берегу Херсона, — ISW

28 октября 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Силы обороны продвигаются на левом берегу Херсона, — ISW
Боец ВСУ. Фото: svidomi
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские вооруженные силы незначительно продвинулись по левому берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

Об этом говорится в отчете ISW.

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"Украинские войска незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области и продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области", — говорится в сообщении.

Также ВСУ продвинулись дальше к югу под Антоновским автомобильным мостом к северу Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).

Как пишет Институт изучения войны, ссылаясь на данные Генштаба, украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и в Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлении.

Напомним, что вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.

Кроме того, аналитики ISW заявили, что кафиры вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.

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