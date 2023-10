Ракетний комплекс MIM-23 Hawk, деталі використання в ЗСУ

Запуск ракети ЗРК MIM-23 Hawk. Фото: Militarnyi

Сили оборони України у боротьбі з російськими окупаційними військами використовує різноманітну західну зброю. Серед зразків цього озброєння є не тільки надсучасна техніка, а і добре перевірена зброя. Про один із таких зразків, який прямо зараз допомагає знищувати російсько-іранські "Шахеди" — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Не Patriot’ами єдиними

За півтора року війни Збройні сили України отримали від західних партнерів по коаліції Рамштайн велику кількість різноманітного озброєння. Одними із основних зразків західної зброї є системи протиповітряної оборони, зокрема, зенітно-ракетні комплекси.

Беззаперечну славу в бойових умовах здобули американські Patriot та італійсько-французькі SAMP/T, німецькі IRIS-T SLM і норвезькі NASAMS. Кожен з цих зразків західної військової техніки виконує свою конкретну роботу, захищаючи українське небо від російських атак — як ракетних, так і дронових. Так, саме з ворожими безпілотними штурмовими літальними апаратами, сумнозвісними Shahed’ами, успішно бореться американські зенітні ракетні комплекси середньої дальності MIM-23 Hawk.

Американські яструби на службі в Україні

Про майбутню передачу українській армії цих ЗРК повідомлялося ще минулого року. Так, Іспанія анонсувала серед іншої військової допомоги зенітні ракетні комплекси Hawk PIP Фаза III ще в жовтні 2022-го. Згодом міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про фінансування ремонтно-відновлювальних робіт цих комплексів перед відправкою до України.

Крім Іспанії, "Яструби" (Hawk в перекладі українською означає саме цього хижого птаха, хоча, звісно ж, у американській традиції ця назва є абревіатурою — Homing All the Way Killer, що означає "перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту") для Сил оборони України планувалося закупляти на Тайвані.

Довгий час про використання MIM-23 Hawk на фронтах російсько-української війни не було жодної інформації. Але кілька днів тому, у другій половині жовтня 2023 року командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук виклав на своєму Telegram-каналі відео нічного полювання на російські безпілотники, наголосивши: "На відео — бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо!"

Спадщина Холодної війни

Уточнення генерал-лейтенанта Олещука про "більш сучасні" ЗРК є невипадковим. Справа в тому, що ракетний комплекс MIM-23 Hawk був розроблений американською військово-промисловою компанією Raytheon ще в середині 50-х років. Початок роботи над цим ЗРК стартував 1952 року, в часи активного протистояння США та СРСР на Корейському півострові, де саме тривала війна між комуністичною Північчю та капіталістичним Півднем.

Звісна річ, у ті роки царина безпілотних літальних апаратів ще не була такою розвинутою, як зараз. Тож початково ЗРК Hawk створювався для боротьби із ворожими літаками. Ці комплекси стали одним із перших в історії військової справи зенітних комплексів, на яких було встановлено напівактивне радіолокаційне наведення.

Американські "Яструби" неодноразово використовувалися партнерами Сполучених Штатів у своїх локальних конфліктах. Зокрема, армія Ізраїлю успішно збивала за допомогою MIM-23 ворожі літаки під час Шестиденної війни, Війни Судного дня та ін.

Взагалі, на 2023 рік зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk перебувають на озброєнні кількох десятків країн. Зокрема, одна із найновіших модифікацій, Фаза ІІІ, мають армії таких держав, як Греція, Єгипет, Ізраїль, Іспанія, Марокко, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сингапур, Швеція тощо.

Цифрова оборона

Україна, цілком імовірно, отримала від партнерів саме Фазу ІІІ. Особливістю цього зразка є те, що ця модернізація Hawk завершилася уже в 90-х роках минулого століття — відповідно, усі аналогові елементи були замінені на цифрові відповідники, що покращило роботу комплексу в цілому.

До складу повноцінної батареї ЗРК MIM-23 Hawk входять шість пускових установок М-192. Крім того, для потреб зенітного комплексу використовуються два радари (оглядовий та виявлення цілей на низьких висотах) і дві радіолокаційні станції підсвітки.

Зенітні ракети MIM-23В, які використовуються "Яструбами", починаючи з модифікації Фаза ІІ, можуть збивати ворожі цілі на відстані до 40 кілометрів від місця запуску. Максимальна висота польоту цієї ракети — 17,7 км. Версії MIM-23K та MIM-23J були перепрофільовані під протидію балістичним ракетами. Дещо збільшилася і відстань ураження (до 45 км) та максимальна висота (до 20 км).

А головною перевагою цих, нібито вже і старих зенітних ракетних комплексів є їхня кількість. Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки за час Холодної війни, готуючись до можливого гарячого конфлікту із Радянським Союзом, виготовив велику кількість як самих пускових установок, так і ракет до них. Що може стати у нагоді для Сил оборони України, зважаючи на те, що російські окупанти не припиняють практику атак на українську територію дронами-камікадзе Shahed.