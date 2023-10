Ракетный комплекс MIM-23 Hawk, детали использования в ВСУ

Запуск ракеты ЗРК MIM-23 Hawk. Фото: Militarnyi

Силы обороны Украины в борьбе с российскими оккупационными войсками используют разнообразное западное оружие. Среди образцов этого вооружения есть не только сверхсовременная техника, но и хорошо проверенное оружие. Об одном из таких образцов, который прямо сейчас помогает уничтожать российско-иранские "Шахеды" — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Не Patriot'ами единственными

За полтора года войны Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров по коалиции Рамштайн множество разнообразного вооружения. Одними из основных образцов западного оружия есть системы противовоздушной обороны, в частности, зенитно-ракетные комплексы.

Безоговорочную славу в боевых условиях снискали американские Patriot и итальянско-французские SAMP/T, немецкие IRIS-T SLM и норвежские NASAMS. Каждый из этих образцов западной военной техники выполняет свою конкретную работу, защищая украинское небо от российских атак как ракетных, так и дроновых. Да, именно с вражескими беспилотными штурмовыми летательными аппаратами, печально известными Shahed'ами, успешно борются американские зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk.

Американские ястребы на службе в Украине

О предстоящей передаче украинской армии этих ЗРК сообщалось еще в прошлом году. Так, Испания анонсировала среди прочей военной помощи зенитные ракетные комплексы Hawk PIP Фаза III еще в октябре 2022 года. Впоследствии министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило о финансировании ремонтно-восстановительных работ этих комплексов перед отправкой в Украину.

Кроме Испании, "Ястребы" (Hawk в переводе на украинский означает именно эту хищную птицу, хотя, конечно же, в американской традиции это название является аббревиатурой — Homing All the Way Killer, что означает "перехватчик, управляемый по всей траектории полета") для Сил обороны Украины планировалось закупать на Тайване.

Долгое время об использовании MIM-23 Hawk на фронтах российско-украинской войны не было никакой информации. Но несколько дней назад, во второй половине октября 2023 года командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук выложил на своем Telegram-канале видео ночной охоты на российские беспилотники, подчеркнув: "На видео — боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо!"

Наследие Холодной войны

Уточнение генерал-лейтенанта Олещука о "более современных" ЗРК неслучайно. Дело в том, что ракетный комплекс MIM-23 Hawk был разработан американской военно-промышленной компанией Raytheon еще в середине 50-х годов. Начало работы над этим ЗРК стартовало в 1952 году, во времена активного противостояния США и СССР на Корейском полуострове, где продолжалась война между коммунистическим Севером и капиталистическим Югом.

Естественно, в те годы область беспилотных летательных аппаратов еще не была так развита, как сейчас. Изначально ЗРК Hawk создавался для борьбы с вражескими самолетами. Эти комплексы стали одним из первых в истории военного дела зенитных комплексов, на которых было установлено полуактивное радиолокационное наведение.

Американские "Ястребы" неоднократно использовались партнерами Соединенных Штатов в своих локальных конфликтах. В частности, армия Израиля успешно сбивала с помощью MIM-23 вражеские самолеты во время Шестидневной войны, Войны Судного дня и т.д.

Вообще на 2023 год зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk находятся на вооружении нескольких десятков стран. В частности, одна из новейших модификаций, Фаза III, имеет армии таких государств, как Греция, Египет, Израиль, Испания, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сингапур, Швеция и т.д.

Цифровая оборона

Украина, по всей вероятности, получила от партнеров именно Фазу ІІІ. Особенностью этого образца является то, что эта модернизация Hawk завершилась уже в 90-х годах прошлого века — соответственно все аналоговые элементы были заменены на цифровые соответствия, что улучшило работу комплекса в целом.

В состав полноценной батареи ЗРК MIM-23 Hawk входят шесть пусковых установок М-192. Кроме того, для нужд зенитного комплекса используются два радара (смотровой и обнаружения целей на низких высотах) и две радиолокационные станции подсветки.

Зенитные ракеты MIM-23В, которые используются "Ястребами", начиная с модификации Фаза II, могут сбивать вражеские цели на расстоянии до 40 километров от места запуска. Максимальная высота полета этой ракеты — 17,7 км. Версии MIM-23K и MIM-23J были перепрофилированы под противодействие баллистическим ракетам. Несколько увеличилось и расстояние поражения (до 45 км) и максимальная высота (до 20 км).

А главным преимуществом этих, якобы уже и старых зенитных ракетных комплексов, является их количество. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки за время Холодной войны, готовясь к возможному горячему конфликту с Советским Союзом, изготовил большое количество как самих пусковых установок, так и ракет к ним. Что может пригодиться для Сил обороны Украины, учитывая, что российские оккупанты не прекращают практику атак на украинскую территорию дронами-камикадзе Shahed.