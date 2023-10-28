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У МВС показали, що скидають окупанти на позиції прикордонників під Авдіївкою

28 жовтня 2023 10:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали, що скидають окупанти на позиції прикордонників під Авдіївкою
Осколкова міна дистанційного керування. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти скидають на позиції українських прикордонників під Авдіївкою Донецької області осколкові міни дистанційного керування. Такі "подарунки" підкидають вночі.

Про це повідомляє МВС.

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На відео можна побачити, як український прикордонник зранку виходить з позиції. Після цього він показує осколкову міну дистанційного керування, яку скинули російські загарбники.

"Шановні військові, будьте обережні, коли прокидаєтесь і йдете. "Подарунок" дуже небезпечний", — каже прикордонник.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів та важливу ворожу техніку. За минулу добу кількість армії противника зменшилася на 740 солдатів.

Також ми писали, що розпочався 612 день російської повномасштабної військової агресії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. 

Додамо, українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

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