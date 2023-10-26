Бійці 3-ї ОШБР показали, як майстерно полюють на окупантів під Бахмутом

Боєць 3-ї ОШБР з американським гранатометом "Мількор". Фото: скриншот з відео

Щодня захисники зі Збройних сил України боронять нашу країну від російських загарбників. Однією з найгарячіших ділянок фронту все ще залишається Донеччина, де і далі наганяють жах на російських вояків українські герої.

Відео своєї роботи показали військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

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Робота піхотинців на фронті

Про роботу на фронті розповів у відео один з бійців 2-ї роти 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. Він показав, як проходять бої неподалік Андріївки, поблизу Бахмута.

"Бійці збивають ворожі дрони зі скидами, відстрілюють противника з окопів та будь-що евакуюють своїх під час обстрілів у посадці", — каже військовослужбовець.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ розповіли про те, яка зараз ситуація на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Також українські оборонці показали, як захоплюють позиції російської армії та змушують окупантів втікати.