Бійці 3-ї ОШБР показали, як майстерно полюють на окупантів під Бахмутом
Щодня захисники зі Збройних сил України боронять нашу країну від російських загарбників. Однією з найгарячіших ділянок фронту все ще залишається Донеччина, де і далі наганяють жах на російських вояків українські герої.
Відео своєї роботи показали військовослужбовці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.
Робота піхотинців на фронті
Про роботу на фронті розповів у відео один з бійців 2-ї роти 2-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади. Він показав, як проходять бої неподалік Андріївки, поблизу Бахмута.
"Бійці збивають ворожі дрони зі скидами, відстрілюють противника з окопів та будь-що евакуюють своїх під час обстрілів у посадці", — каже військовослужбовець.
Нагадаємо, що раніше у ЗСУ розповіли про те, яка зараз ситуація на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Також українські оборонці показали, як захоплюють позиції російської армії та змушують окупантів втікати.
Читайте Новини.LIVE!