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Залужний та командування Повітряних сил обговорили посилення ППО

25 жовтня 2023 21:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний та командування Повітряних сил обговорили посилення ППО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав один із пунктів управління Повітряних Сил. Командувачі обговорили посилення протиповітряної оборони. 

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Із начальником Генерального штабу та командувачем Повітряних сил обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період", — розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, розвідці Повітряних сил, які щодня забезпечують результат.

За словами Залужного, із кожним днем українські крила та щит міцніють, із кожним днем країна ближче до мети.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний під час свого візиту на Донеччину заявив, що ЗС РФ не полишають намірів оточити Авдіївку. Також він відвідав і Харківщину.

Також ми писали, що 13 жовтня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили підготовку українських військових.

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