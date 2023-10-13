Залужний провів першу телефонну розмову з топ-генералом армії США Брауном: деталі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: ОП

Сьогодні, 13 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили підготовку українських військових.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Залужного з Брауном

"Передусім детально ознайомив колегу з поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", — розповів Залужний.

Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ — засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди. Залужний подякував Чарльзу за черговий пакет військової допомоги від США. Вони окремо зупинилися на питанні підготовки українських військовослужбовців та відновлення підрозділів.

"Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", — додав Залужний.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мали дружні стосунки. Проте спочатку вони були досить напруженими.

Також ми писали, що у вересні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Під час зустрічі генерали обговорили актуальні питання, які стосуються посилення українських військ.