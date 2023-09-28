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Залужний обговорив з британським воєначальником посилення української армії

28 вересня 2023 16:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Залужний обговорив з британським воєначальником посилення української армії
Головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Фото: соцмережі генерала
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Під час зустрічі генерали обговорили актуальні питання, які стосуються посилення українських військ. 

Про це український воєначальник повідомив у своїх соцмережах.

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Зокрема, Залужний розповів про оборонні та наступальні дії української армії. Також разом з керівником Штабу оборони Великої Британії було обговорено актуальні потреби для ЗСУ.

Підтримка України

"Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони. Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", — наголосив український генерал. 

Валерій Залужний
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

Також у вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті. 

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