Залужний обговорив з британським воєначальником посилення української армії

Головнокомандувач Валерій Залужний та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін. Фото: соцмережі генерала

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Під час зустрічі генерали обговорили актуальні питання, які стосуються посилення українських військ.

Про це український воєначальник повідомив у своїх соцмережах.

Читайте також:

Про що говорили очільники відомств

Зокрема, Залужний розповів про оборонні та наступальні дії української армії. Також разом з керівником Штабу оборони Великої Британії було обговорено актуальні потреби для ЗСУ.

Підтримка України

"Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони. Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", — наголосив український генерал.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

Також у вівторок, 26 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті.