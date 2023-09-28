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Залужный обсудил с британским военачальником усиление украинской армии

28 сентября 2023 16:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Залужный обсудил с британским военачальником усиление украинской армии
Главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Фото: соцсети генерала
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. В ходе встречи генералы обсудили актуальные вопросы, касающиеся усиления украинских войск.

Об этом украинский военачальник сообщил в своих соцсетях.

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В частности, Залужный рассказал об оборонных и наступательных действиях украинской армии. Также вместе с руководителем Штаба обороны Великобритании обсуждались актуальные потребности для ВСУ.

Поддержка Украины

"Особенно отметил необходимость усиления нашей противовоздушной обороны. Поблагодарил за этот визит и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул украинский генерал.

Валерій Залужний
Скриншот сообщения

Напомним, ранее Валерий Залужный провел встречу с представителями военных структур США и Великобритании. При этом Залужный подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте.

Также во вторник, 26 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.

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