Виробництво зброї та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
У вівторок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський провів Ставку
"Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов — про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський — про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним — міністр Умєров", — написав Зеленський.
Окрім цього, учасники Ставки обговорили нарощування виробництва озброєння, зокрема, безпілотників. З доповіддю щодо цього виступив міністр Олександр Камишін.
Також з доповіддю виступив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, який розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував іноземні країни, де проводив переговори з партнерами та брав участь у конференціях. Усього було 23 таких держави.
Додамо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.