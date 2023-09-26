Виробництво зброї та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський провів Ставку

"Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов — про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський — про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним — міністр Умєров", — написав Зеленський.

Окрім цього, учасники Ставки обговорили нарощування виробництва озброєння, зокрема, безпілотників. З доповіддю щодо цього виступив міністр Олександр Камишін.

Також з доповіддю виступив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, який розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував іноземні країни, де проводив переговори з партнерами та брав участь у конференціях. Усього було 23 таких держави.

Додамо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.