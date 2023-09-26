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Виробництво зброї та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

26 вересня 2023 14:26
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Козюк Тетяна
редактор
Виробництво зброї та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Окрему увагу учасники приділили обговоренню ситуації на фронті. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський провів Ставку

"Детальні доповіді. Головком Залужний, керівник ГУР МО Буданов — про оперативну ситуацію на фронті, плани противника. Командувачі ОСУВ Сирський і Тарнавський — про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Забезпечення фронту всім необхідним — міністр Умєров", — написав Зеленський. 

Окрім цього, учасники Ставки обговорили нарощування виробництва озброєння, зокрема, безпілотників. З доповіддю щодо цього виступив міністр Олександр Камишін. 

Також з доповіддю виступив голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, який розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

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Фото: скриншот 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував іноземні країни, де проводив переговори з партнерами та брав участь у конференціях. Усього було 23 таких держави.

Додамо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.

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