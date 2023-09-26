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Скільки країн відвідав Зеленський за час війни

26 вересня 2023 13:38
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки країн відвідав Зеленський за час війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував іноземні країни, де проводив переговори з партнерами та брав участь у конференціях. Усього було 23 таких держави. 

Про це повідомляє видання Слово і Діло. 

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Які країни та коли відвідав Зеленський:

  • Грудень 2022 рік — першою країною, яку відвідав Президент після повномасштабного вторгнення, стали США. На зворотньому шляху Володимр Зеленський відвідав Польщу.
  • Лютий 2023 рік — Зеленський побував у Великій Британії, Франції, Бельгії та Польщі.
  • Квітень 2023 рік — у цьому місяці український лідер з офіційним візитом вкотре відвідав Польщу. 
  • Травень 2023 рік — Зеленський брав участь у саміті у Фінляндії, а також виступав у парламенті Нідерландів. Окрім цього, в глави держави був п'ятий євротур, у межах якого він відвідав Італію, Ватикан, Німеччину, Францію та Британію. В середині місяця Зеленський побував за межами Європи: у Саудівській Аравії та Японії. 
  • Червень 2023 рік — на початку місяця Президент України брав участь у саміті в Молдові. 
  • Липень 2023 рік — у цьому місяці відбувся восьмий тур гаранта. Він відвідав Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину. Після цього Зеленський взяв участь у саміті НАТО в Литві
  • Серпень 2023 рік — у цей період Зеленський побував у Швеції, Нідерландах, Данії та Греції. 
  • Вересень 2023 рік — цього місяця український лідер був у США, Канаді, Ірландії та Польщі. 
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Інфографіка: Слово і Діло

Нагадаємо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.

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