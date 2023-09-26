Скільки країн відвідав Зеленський за час війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський неодноразово відвідував іноземні країни, де проводив переговори з партнерами та брав участь у конференціях. Усього було 23 таких держави.

Про це повідомляє видання Слово і Діло.

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Які країни та коли відвідав Зеленський:

Грудень 2022 рік — першою країною, яку відвідав Президент після повномасштабного вторгнення, стали США. На зворотньому шляху Володимр Зеленський відвідав Польщу.

Лютий 2023 рік — Зеленський побував у Великій Британії, Франції, Бельгії та Польщі.

Квітень 2023 рік — у цьому місяці український лідер з офіційним візитом вкотре відвідав Польщу.

Травень 2023 рік — Зеленський брав участь у саміті у Фінляндії, а також виступав у парламенті Нідерландів. Окрім цього, в глави держави був п'ятий євротур, у межах якого він відвідав Італію, Ватикан, Німеччину, Францію та Британію. В середині місяця Зеленський побував за межами Європи: у Саудівській Аравії та Японії.

Червень 2023 рік — на початку місяця Президент України брав участь у саміті в Молдові.

Липень 2023 рік — у цьому місяці відбувся восьмий тур гаранта. Він відвідав Болгарію, Чехію, Словаччину і Туреччину. Після цього Зеленський взяв участь у саміті НАТО в Литві

Серпень 2023 рік — у цей період Зеленський побував у Швеції, Нідерландах, Данії та Греції.

Вересень 2023 рік — цього місяця український лідер був у США, Канаді, Ірландії та Польщі.

Інфографіка: Слово і Діло

Нагадаємо, 25 вересня Президент України Володимир Зеленський провів щоденну нараду. Він підтвердив прибуття танків Abrams в країну.