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Сколько стран посетил Зеленский за время войны

26 сентября 2023 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сколько стран посетил Зеленский за время войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал иностранные страны, где проводил переговоры с партнерами и участвовал в конференциях. Всего было 23 таких государства.

Об этом сообщает издание Слово и Дело.

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Какие страны и когда посетил Зеленский:

  • Декабрь 2022 — первой страной, которую посетил Президент после полномасштабного вторжения, стали США. На обратном пути Владимир Зеленский посетил Польшу.
  • Февраль 2023 — Зеленский побывал в Великобритании, Франции, Бельгии и Польше.
  • Апрель 2023 — в этом месяце украинский лидер с официальным визитом в очередной раз посетил Польшу.
  • Май 2023 — Зеленский участвовал в саммите в Финляндии, а также выступал в парламенте Нидерландов. Кроме того, у главы государства был пятый евротур, в рамках которого он посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Британию. В середине месяца Зеленский побывал вне Европы: в Саудовской Аравии и Японии.
  • Июнь 2023 — в начале месяца Президент Украины принимал участие в саммите в Молдове.
  • Июль 2023 — в этом месяце состоялся восьмой тур Президента. Он посетил Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию. После этого Зеленский принял участие в саммите НАТО в Литве.
  • Август 2023 — в этот период Зеленский побывал в Швеции, Нидерландах, Дании и Греции.
  • Сентябрь 2023 — в этом месяце украинский лидер был в США, Канаде, Ирландии и Польше.
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Инфографика: Слово и Дело

Напомним, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.

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