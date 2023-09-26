Сколько стран посетил Зеленский за время войны
26 сентября 2023 13:38
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал иностранные страны, где проводил переговоры с партнерами и участвовал в конференциях. Всего было 23 таких государства.
Об этом сообщает издание Слово и Дело.
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Сколько стран посетил страны за время войны
Какие страны и когда посетил Зеленский:
- Декабрь 2022 — первой страной, которую посетил Президент после полномасштабного вторжения, стали США. На обратном пути Владимир Зеленский посетил Польшу.
- Февраль 2023 — Зеленский побывал в Великобритании, Франции, Бельгии и Польше.
- Апрель 2023 — в этом месяце украинский лидер с официальным визитом в очередной раз посетил Польшу.
- Май 2023 — Зеленский участвовал в саммите в Финляндии, а также выступал в парламенте Нидерландов. Кроме того, у главы государства был пятый евротур, в рамках которого он посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Британию. В середине месяца Зеленский побывал вне Европы: в Саудовской Аравии и Японии.
- Июнь 2023 — в начале месяца Президент Украины принимал участие в саммите в Молдове.
- Июль 2023 — в этом месяце состоялся восьмой тур Президента. Он посетил Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию. После этого Зеленский принял участие в саммите НАТО в Литве.
- Август 2023 — в этот период Зеленский побывал в Швеции, Нидерландах, Дании и Греции.
- Сентябрь 2023 — в этом месяце украинский лидер был в США, Канаде, Ирландии и Польше.
Напомним, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.