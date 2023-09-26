Сколько стран посетил Зеленский за время войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал иностранные страны, где проводил переговоры с партнерами и участвовал в конференциях. Всего было 23 таких государства.

Об этом сообщает издание Слово и Дело.

Читайте также:

Сколько стран посетил страны за время войны

Какие страны и когда посетил Зеленский:

Декабрь 2022 — первой страной, которую посетил Президент после полномасштабного вторжения, стали США. На обратном пути Владимир Зеленский посетил Польшу.

Февраль 2023 — Зеленский побывал в Великобритании, Франции, Бельгии и Польше.

Апрель 2023 — в этом месяце украинский лидер с официальным визитом в очередной раз посетил Польшу.

Май 2023 — Зеленский участвовал в саммите в Финляндии, а также выступал в парламенте Нидерландов. Кроме того, у главы государства был пятый евротур, в рамках которого он посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Британию. В середине месяца Зеленский побывал вне Европы: в Саудовской Аравии и Японии.

Июнь 2023 — в начале месяца Президент Украины принимал участие в саммите в Молдове.

Июль 2023 — в этом месяце состоялся восьмой тур Президента. Он посетил Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию. После этого Зеленский принял участие в саммите НАТО в Литве.

Август 2023 — в этот период Зеленский побывал в Швеции, Нидерландах, Дании и Греции.

Сентябрь 2023 — в этом месяце украинский лидер был в США, Канаде, Ирландии и Польше.

Инфографика: Слово и Дело

Напомним, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.