Производство оружия и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку
Во вторник, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский провел Ставку
"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов — об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский — о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым — министр Умеров", — написал Зеленский.
Кроме того, участники Ставки обсудили наращивание производства вооружения, в частности, беспилотников. С докладом по этому поводу выступил министр Александр Камышин.
Также с докладом выступил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, который рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал иностранные страны, где проводил переговоры с партнерами и участвовал в конференциях. Всего было 23 таких государства.
Добавим, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.