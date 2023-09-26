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Производство оружия и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку

26 сентября 2023 14:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Производство оружия и ситуация на фронте: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Особое внимание участники уделили обсуждению ситуации на фронте.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов — об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский — о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым — министр Умеров", — написал Зеленский.

Кроме того, участники Ставки обсудили наращивание производства вооружения, в частности, беспилотников. С докладом по этому поводу выступил министр Александр Камышин.

Также с докладом выступил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, который рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

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Фото: скриншот

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский не раз посещал иностранные страны, где проводил переговоры с партнерами и участвовал в конференциях. Всего было 23 таких государства.

Добавим, 25 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное совещание. Он подтвердил прибытие танков Abrams в страну.

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