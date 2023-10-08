Завжди сперечалися: журналісти розповіли про стосунки між Залужним та Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і американський генерал Марк Міллі. Фото: колаж Новини.LIVE

Відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мали дружні стосунки. Проте спочатку вони були досить напруженими.

Видання Washington Post розповіло особливості співпраці між українським та американським генералами.

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Зв'язок з Міллі

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ Залужний вийшов на зв'язок з Міллі, аби обговорити боротьбу України з окупантами. Український генерал зауважив, що тоді нашій державі бракувало авіації, адже військові мали лише декілька справних літаків, тому від західних країн потрібна була підтримка.

В кінці розмови Залужний зауважив, що тоді "відчував, що розмовляв сам з собою". Проте за тиждень він перестав спілкуватися з Міллі.

"Чесно кажучи, через свою молодість і дурість, я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа", — наголосив Залужний.

За інформацією ЗМІ, після цього почалися "вирішальні та складні стосунки" між двома генералами.

Напружені відносини

"Але ці відносини, як і ширші зв'язки між Вашингтоном і Києвом у воєнний час, залишалися напруженими. Хоча американські посадовці пообіцяли продовжувати постачати зброю і розвідувальні дані, щоб стримувати Росію, вони іноді дратувалися через вимоги України про більші і швидші поставки. І хоча українці були вдячні за американську допомогу, вони дратувалися на прохання обмежити удари по російській території", — йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що Залужний та Міллі могли впродовж 19 місяців годинами говорити про розвиток подій на фронті під час телефонних розмов.

Проте відставка американського генерала поставила крапку у робочих відносинах , які, за словами Залужного, були "критично важливими для успіхів України на полі бою".

Покращення стосунків між генералами

Також Міллі регулярно підколював Залужного щодо його молодого віку, це стало їхнім внутрішнім жартом. Завдяки цьому український воєначальник почав відчувати комфорт у стосунках з Міллі.

"Його країна була захоплена сотнями тисяч російських військових. ... Його притиснули до стіни. Рівень тиску дуже високий. Те, що хтось трохи злиться і злиться, абсолютно нормально. І я це розумів за 5 000 миль звідти", — наголошував раніше американський генерал в інтерв'ю виданню.

Проте у їхніх відносинах були і дискусії, які перетворилися у повагу.

"Я завжди з ним сперечаюся", — наголошував Залужний.

Крім того, незадовго до повномасштабної війни РФ, Міллі запитав у Залужного, де перебуватиме його сім'я, якщо все почнеться, тоді український головнокомандувач відповів, що його дружина разом з дітьми залишаться у Києві.

Одна із двох доньок, яка має медичну освіту, лікуватиме поранених, інша піде в армію.

"Ми будемо боротися і помремо в Києві, якщо буде потрібно", — відповів тоді Залужний.

"Тоді я сказав: "Вау", — зауважив Міллі. "Ці хлопці — серйозні хлопці. А він для мене просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни".

Зустріч Міллі та Залужного

Також журналісти розповіли про першу зустріч генералів. Вони зустрілися на польсько-українському кордоні, де вивчали карти із зображенням поля бою та обговорювали контрнаступ Залужного, який він планував.

Проте після зустрічі українець пошкодував, що вона була занадто формальною.

Валерій Залужний, Ганна Маляр та Марк Міллі (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

"Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Ця людина заслуговувала на те, щоб я вчинив по-іншому. Ми могли б зустрітися як добрі друзі. Після офіційної частини ми могли б просто нормально поспілкуватися", — додав він.

За словами Залужного, Міллі запросив його відвідати США після війни, де він допоможе йому отримати почесний ступінь у Військовій академії США.

Своєю чергою український воєначальник пообіцяв американському генералу, що Генштаб ЗСУ встановить від імені України його погруддя на своїй території.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний провів чергову телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Цього разу розмова була останньою на цій посаді Міллі.