Всегда спорили: журналисты рассказали об отношениях между Залужным и Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и американский генерал Марк Милли. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имели дружеские отношения. Однако поначалу они были достаточно напряженными.

Издание Washington Post рассказало особенности сотрудничества между украинским и американским генералами.

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Связь с Милли

Отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ Залужный вышел на связь с Милли, чтобы обсудить борьбу Украины с оккупантами. Украинский генерал отметил, что тогда нашему государству не хватало авиации, ведь у военных было лишь несколько исправных самолетов, поэтому от западных стран потребовалась поддержка.

В конце разговора Залужный заметил, что тогда "чувствовал, что разговаривал сам с собой". Однако через неделю он перестал общаться с Милли.

"Честно говоря, из-за своей молодости и глупости, я признаю, что это была моя ошибка. Это была настоящая катастрофа", — подчеркнул Залужный.

По информации СМИ, после этого начались "решающие и сложные отношения" между двумя генералами.

Напряженные отношения

"Но эти отношения, как и более широкие связи между Вашингтоном и Киевом в военное время, оставались напряженными. Хотя американские чиновники пообещали продолжать поставлять оружие и разведывательные данные, чтобы сдерживать Россию, они иногда раздражались из-за требований Украины о более крупных и более быстрых поставках. Хотя украинцы были благодарны за американскую помощь, они раздражались по просьбе ограничить удары по российской территории", — говорится в сообщении.

В издании отмечают, что Залужный и Милли могли в течение 19 месяцев часами говорить о развитии событий на фронте во время телефонных разговоров.

Однако отставка американского генерала поставила точку в рабочих отношениях, которые, по словам Залужного, были "критически важны для успехов Украины на поле боя".

Улучшение отношений между генералами

Также Милли регулярно подкалывал Залужного по отношению к его молодому возрасту, это стало их внутренней шуткой. Благодаря этому украинский военачальник стал чувствовать комфорт в отношениях с Милли.

"Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных... Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то чуть-чуть злится и злится, абсолютно нормально. И я это понимал за 5 000 миль оттуда", — подчеркивал ранее американский генерал в интервью изданию.

Однако в их отношениях были и дискуссии, превратившиеся в уважение.

"Я всегда с ним спорю", — подчеркивал Залужный.

Кроме того, незадолго до полномасштабной войны РФ, Милли спросил Залужного, где будет находиться его семья, если все начнется, тогда украинский главнокомандующий ответил, что его жена вместе с детьми останутся в Киеве.

Одна из двух дочерей, имеющая медицинское образование, будет лечить раненых, другая уйдет в армию.

"Мы будем бороться и умрем в Киеве, если будет нужно", — ответил тогда Залужный.

"Тогда я сказал: "Вау", — заметил Милли. "Эти ребята — серьезные ребята. А он для меня — просто представитель украинского народа. И он полностью привержен защите своей страны".

Встреча Милли и Залужного

Также журналисты рассказали о первой встрече генералов. Они встретились на польско-украинской границе, где изучали карты с изображением поля боя и обсуждали планируемое контрнаступление Залужного.

Однако после встречи украинец пожалел, что она была слишком формальной.

Валерий Залужный, Анна Маляр и Марк Милли (Фото: Анна Маляр/Facebook)

"Теперь я понимаю, что его здесь не будет в ближайшее время. Этот человек заслуживал того, чтобы я поступил по-другому. Мы могли бы встретиться как хорошие друзья. После официальной части мы могли бы просто нормально пообщаться", — добавил он.

По словам Залужного, Милли пригласил его навестить США после войны, где он поможет ему получить почетную степень в Военной академии США.

В свою очередь украинский военачальник пообещал американскому генералу, что Генштаб ВСУ установит от имени Украины его бюст на своей территории.

Напомним, ранее Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. На этот раз разговор был последним в этой должности Милли.