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Не лише ведення бою: Залужний показав, як тренують українських військових

26 вересня 2023 13:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Не лише ведення бою: Залужний показав, як тренують українських військових
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Перш ніж давати гідну відсіч російським ворогам на полі бою, українські військовослужбовці проходять підготовку. Їх, зокрема, навчають як вести бій в обороні та наступі, тактичній медицині та снайперській справі. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Відтак, Залужний показав відео, як українські військові проходять підготовку у 151 навчальному центрі. 

"Під час курсу навчають плануванню та веденню бою в обороні та наступі, тактичній медицині, снайперській справі", — розповідають інструктори центру.

Зазначається, що навчання проходять не лише мобілізовані, але й ті, що на ротації. 

"Відпрацювання на полі бою відбувається за допомогою військової версії технології "лазертаг", яка дозволяє максимально наблизити тренування до бойових умов, а також ефективно відпрацювати кожну вправу", — додають. 

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів зустріч із представниками військових структур США та Великої Британії. При цьому Залужний детально поінформував партнерів про ситуацію на фронті.

Додамо, днями головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Партнери обговорили оборонні потреби Збройних Сил України, зокрема у ППО та артилерії. 

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