Війна в Україні — як отримати статус ветерана військової служби, які є пільги

Адміністративні послуги для ветеранів у Рівному. Фото: cnaprv.gov.ua

З 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна війна, яку розв'язала країна-агресорка росія. Українські захисники та захисниці боронять нашу країну від окупанта. Водночас державою передбачено отримання статусу ветерана військової служби для деяких категорій військовослужбовців.

Хто може отримати статус ветерана військової служби та що передбачає такий статус розповів представник Печерського районного в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ярослав Бондаренко під час брифінгу в Military Media Center.

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Хто може отримати статус ветерана військової служби

Ветеранами військової служби можуть визнати таких громадян України:

які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Як отримати посвідчення ветерана військової служби

Щоб оформити посвідчення ветерана військової служби слід звернутися до районного ТЦК за місцем реєстрації ветерана та надати такі документи:

заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;

копію паспорта або ID-картки;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

дві фотографії розміром 3х4 сантиметрів;

копії наказів про звільнення з військової служби;

довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Адміністративні послуги для ветеранів у Рівному. Фото: cnaprv.gov.ua

Які пільги передбачені ветеранам військової служби

Ветеранам військової служби надаються такі пільги:

безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони;

першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях з пільговою оплатою вартості путівок ветеранів та членів їх сімей;

50-відсоткова знижка плати за користування житлом і плати за комунальні послуги;

першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

безоплатний проїзд у межах України один раз на рік залізничним транспортом або автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях і будинках відпочинку;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості.

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