Стартує програма безкоштовної освіти для УБД — що відомо

Підготовка офіцерського, сержантського і старшинського складу в закладах фахової передвищої військової освіти. Фото: АрміяInform

Кабінет міністрів України запроваджує пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Про це йдеться у затвердженому Урядом Порядку реалізації експериментального проєкту з організації навчання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби зайнятості. Інформує Мінветеранів. Розповідаємо все про дану ініціативу по порядку.

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Координуватиме експериментальний проєкт Мінекономіки та Державний центр зайнятості — в межах системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя, яку в Україні впроваджує Мінветеранів.

Фінансування професійного навчання та пов’язаних із ним витрат під час реалізації експериментального проєкту буде здійснюватися коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Згідно з положеннями Порядку, ветерани отримають змогу проходити як первинну професійну підготовку, так і перепідготовку або підвищити кваліфікацію.

Якщо особа буде проходити навчання не за місцем проживання або потребуватиме супровід (для осіб з інвалідністю І групи), держава компенсуватиме витрати на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку.

Крім цього, передбачене і надання їм місця проживання на період навчання.

Також зазначається, що здобувачі освіти зможуть самостійно обирати напрям та вид професійного навчання, а також заклади освіти. Їх перелік буде розміщено на сайті Державного центру зайнятості.

Навчання військових в Україні. Фото: nuou.org.ua

Яка мета програми безкоштовної освіти

Зазначається, що у пілотного проєкту є кілька напрямків. Перш за все, таким чином хочуть допомогти ветеранам війни інтегруватися в мирне життя.

Крім того, пілот спрямований на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Стратегія переходу з військової служби до цивільного життя — це інституційна реформа, яка дозволить реінтегрувати у мирне життя учасників бойових дій, військовослужбовців, які проходили службу, членів їхніх сімей. Держава має сформувати систему переходу від військової служби до цивільного життя, що забезпечить, зокрема, системний аналіз життєвого шляху нашого Воїна після демобілізації", — зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

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