Стартует программа бесплатного образования для УБД — что известно

Подготовка офицерского, сержантского и старшинского состава в учреждениях профессионального высшего военного образования. Фото: АрмияInform

Кабинет министров Украины вводит пилотную программу бесплатного профессионально-технического образования для участников боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом говорится в утвержденном правительством порядке реализации экспериментального проекта по организации обучения УБД и лиц с инвалидностью в результате войны в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Государственной службы занятости. Информирует Минветеранов. Рассказываем все о данной инициативе по порядку.

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Координировать экспериментальный проект будет Минэкономики и Государственный центр занятости — внутри системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни, которую в Украине внедряет Минветеранов.

Финансирование профессионального обучения и связанных с ним расходов при реализации экспериментального проекта будет осуществляться на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Согласно положениям Порядка, ветераны получат возможность проходить как первичную профессиональную подготовку, так и переподготовку или повысить квалификацию.

Если лицо будет проходить обучение не по месту жительства или будет нуждаться в сопровождении (для лиц с инвалидностью I группы), государство будет компенсировать расходы на проезд к месту обучения и обратно.

Кроме этого, предусмотрено и предоставление им места жительства на период обучения.

Также отмечается, что получатели образования смогут самостоятельно выбирать направление и вид профессионального обучения, а также учебные заведения. Их список будет размещен на сайте Государственного центра занятости.

Обучение военных в Украине. Фото: nuou.org.ua

Какова цель программы бесплатного образования

Отмечается, что у пилотного проекта есть несколько направлений. Прежде всего, таким образом, хотят помочь ветеранам войны интегрироваться в мирную жизнь.

Кроме того, пилот направлен на повышение конкурентоспособности на рынке труда, а также будет способствовать дальнейшему трудоустройству ветеранов войны и лиц с инвалидностью в результате войны.

"Стратегия перехода с военной службы к гражданской жизни — это институциональная реформа, которая позволит реинтегрировать в мирную жизнь участников боевых действий, проходивших службу военнослужащих, членов их семей. Государство должно сформировать систему перехода от военной службы к гражданской жизни, которая обеспечит, в частности, системный анализ жизненного пути нашего Воина после демобилизации", — отметила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Ранее мы сообщали, что в ВР зарегистрировали документ, которым хотят сделать процесс получения статуса УБД автоматическим.

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