Отримати статус УБД можна буде автоматично — новий законопроєкт

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google.com

Не так давно Уряд в Україні підтримав спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій (УБД), зменшивши кількість необхідних документів. Тепер депутати працюють над тим, щоб зробити цей процес автоматичним.

Відповідний законопроєкт №10062 був зареєстрований у Верховній Раді.

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Як зазначили народні обранці у пояснювальній записці, зараз гостро постає питання покращення механізму надання статусу УБД.

За даними Міноборони, на сьогодні до сектору безпеки та оборони залучено понад 1 млн українців. При цьому з 24 лютого 2022 лише близько 95 800 осіб отримали статус УБД.

"Це вкрай низький показник, оскільки процедура надання статусу УБД складна та довготривала, зокрема через велику кількість документів та бюрократичних процедур. А це ускладнює інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя, а також унеможливлює отримання пільг та підтримки з боку держави", — кажуть автори закону.

Що пропонують змінити

Даним проєктом закону пропонується запровадити:

інформаційну взаємодію між реєстрами у зв'язку з набуттям статусу УБД;

можливість подати заяву у паперовій або електронній формі для набуття статусу УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників України;

можливість отримання статусу УБД на підставі довідки про безпосередню участь у заходах щодо оборони України, захист населення та інтересів держави, оформленої в електронному вигляді.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Як працюватиме нова процедура отримання статусу УБД

У законопроєкті прописано процедуру автоматичного надання статусу УБД.

Так, після виконання бойового наказу впродовж 5 днів уповноважені особи військових частин зобов'язані сформувати довідку щодо участі військового у бойових діяннях. І внести ці відомості до електронного Реєстру.

Якщо це неможливо зробити в електронній формі, то в цей же термін оформляється паперова довідка, яка подається до комісії з розгляду матеріалів визнання УБД. Один екземпляр мають видати військовослужбовцю.

Статус УБД надаватиметься військовослужбовцю автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код).

За бажанням військовослужбовця йому видають посвідчення УБД у паперовій чи електронній формі.

Для отримання пільг та/або послуг УБД використовують Реєстр, унікальний електронний ідентифікатор, довідку про участь у бойових діях або посвідчення (у паперовій чи електронній формі).

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