Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские военные смогут получить статус УБД автоматически: что известно arrow

Украинские военные смогут получить статус УБД автоматически: что известно

20 сентября 2023 14:16
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Получить статус УБД можно будет автоматически — новый законопроект
Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Не так давно Кабмин в Украине поддержал упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД), уменьшив количество необходимых документов. Теперь депутаты работают над тем, чтобы сделать этот процесс автоматическим.

Соответствующий законопроект №10062 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Читайте также:

УБД "автоматом" — что говорят народные депутаты

Как отметили народные избранники в пояснительной записке, сейчас остро стоит вопрос улучшения механизма предоставления статуса УБД.

По данным Минобороны, на сегодня в сектор безопасности и обороны привлечено более 1 млн украинцев. При этом с 24 февраля 2022 года лишь около 95 800 человек получили статус УБД.

"Это крайне низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса УБД сложная и долговременная, в частности из-за большого количества документов и бюрократических процедур. А это усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение льгот и поддержки со стороны государства", — говорят авторы закона.

Что предлагают изменить

Данным проектом закона предлагается ввести:

  • информационное взаимодействие между реестрами в связи с обретением статуса УБД;
  • возможность подать заявление в бумажной или электронной форме для получения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников Украины;
  • возможность получения статуса УБД на основании справки о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины, защите населения и интересов государства, оформленном в электронном виде.

 

Как будет работать новая процедура получения статуса УБД
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Как будет работать новая процедура получения статуса УБД

В законопроекте прописана процедура автоматического предоставления статуса УБД.

Так, после исполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии военного в боевых деяниях. И внести эти сведения в электронный Реестр.

Если это невозможно сделать в электронной форме, то в этот же срок оформляется бумажная справка, подаваемая в комиссию по рассмотрению материалов признания УБД. Один экземпляр должен быть выдан военнослужащему.

Статус УБД будет предоставляться военнослужащему автоматически после формирования подъема вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код).

По желанию военнослужащего ему выдают удостоверение УБД в бумажной или электронной форме.

Для получения льгот и/или услуг УБД используют Реестр, уникальный электронный идентификатор, справку об участии в боевых действиях или удостоверение (в бумажной или электронной форме).

Ранее мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, имеющих транспортное средство.

Напомним, мы писали, какие льготы имеют семьи военных и УБД.

Также мы рассказывали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз