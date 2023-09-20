Получить статус УБД можно будет автоматически — новый законопроект

Украинские военные смогут получить статус УБД автоматически: что известно
Не так давно Кабмин в Украине поддержал упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД), уменьшив количество необходимых документов. Теперь депутаты работают над тем, чтобы сделать этот процесс автоматическим.
Соответствующий законопроект №10062 был зарегистрирован в Верховной Раде.
УБД "автоматом" — что говорят народные депутаты
Как отметили народные избранники в пояснительной записке, сейчас остро стоит вопрос улучшения механизма предоставления статуса УБД.
По данным Минобороны, на сегодня в сектор безопасности и обороны привлечено более 1 млн украинцев. При этом с 24 февраля 2022 года лишь около 95 800 человек получили статус УБД.
"Это крайне низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса УБД сложная и долговременная, в частности из-за большого количества документов и бюрократических процедур. А это усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение льгот и поддержки со стороны государства", — говорят авторы закона.
Что предлагают изменить
Данным проектом закона предлагается ввести:
- информационное взаимодействие между реестрами в связи с обретением статуса УБД;
- возможность подать заявление в бумажной или электронной форме для получения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников Украины;
- возможность получения статуса УБД на основании справки о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины, защите населения и интересов государства, оформленном в электронном виде.
Как будет работать новая процедура получения статуса УБД
В законопроекте прописана процедура автоматического предоставления статуса УБД.
Так, после исполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии военного в боевых деяниях. И внести эти сведения в электронный Реестр.
Если это невозможно сделать в электронной форме, то в этот же срок оформляется бумажная справка, подаваемая в комиссию по рассмотрению материалов признания УБД. Один экземпляр должен быть выдан военнослужащему.
Статус УБД будет предоставляться военнослужащему автоматически после формирования подъема вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код).
По желанию военнослужащего ему выдают удостоверение УБД в бумажной или электронной форме.
Для получения льгот и/или услуг УБД используют Реестр, уникальный электронный идентификатор, справку об участии в боевых действиях или удостоверение (в бумажной или электронной форме).
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