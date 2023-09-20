Получить статус УБД можно будет автоматически — новый законопроект

Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com

Не так давно Кабмин в Украине поддержал упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий (УБД), уменьшив количество необходимых документов. Теперь депутаты работают над тем, чтобы сделать этот процесс автоматическим.

Соответствующий законопроект №10062 был зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как отметили народные избранники в пояснительной записке, сейчас остро стоит вопрос улучшения механизма предоставления статуса УБД.

По данным Минобороны, на сегодня в сектор безопасности и обороны привлечено более 1 млн украинцев. При этом с 24 февраля 2022 года лишь около 95 800 человек получили статус УБД.

"Это крайне низкий показатель, поскольку процедура предоставления статуса УБД сложная и долговременная, в частности из-за большого количества документов и бюрократических процедур. А это усложняет интеграцию военнослужащих в гражданскую жизнь, а также делает невозможным получение льгот и поддержки со стороны государства", — говорят авторы закона.

Что предлагают изменить

Данным проектом закона предлагается ввести:

информационное взаимодействие между реестрами в связи с обретением статуса УБД;

возможность подать заявление в бумажной или электронной форме для получения статуса УБД, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников Украины;

возможность получения статуса УБД на основании справки о непосредственном участии в мероприятиях по обороне Украины, защите населения и интересов государства, оформленном в электронном виде.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Как будет работать новая процедура получения статуса УБД

В законопроекте прописана процедура автоматического предоставления статуса УБД.

Так, после исполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинских частей обязаны сформировать справку об участии военного в боевых деяниях. И внести эти сведения в электронный Реестр.

Если это невозможно сделать в электронной форме, то в этот же срок оформляется бумажная справка, подаваемая в комиссию по рассмотрению материалов признания УБД. Один экземпляр должен быть выдан военнослужащему.

Статус УБД будет предоставляться военнослужащему автоматически после формирования подъема вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код).

По желанию военнослужащего ему выдают удостоверение УБД в бумажной или электронной форме.

Для получения льгот и/или услуг УБД используют Реестр, уникальный электронный идентификатор, справку об участии в боевых действиях или удостоверение (в бумажной или электронной форме).

Ранее мы сообщали, какие льготы предусмотрены для УБД, имеющих транспортное средство.

Напомним, мы писали, какие льготы имеют семьи военных и УБД.

Также мы рассказывали, в чем существенная разница между участником боевых действий и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.