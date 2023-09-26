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Как получить статус ветерана военной службы: инструкция и список льгот

26 сентября 2023 05:07
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Война в Украине — как получить статус ветерана военной службы, какие есть льготы
Административные услуги для ветеранов в Ровно. Фото: cnaprv.gov.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине идет полномасштабная война, которую развязала страна-агрессорская россия. Украинские защитники и защитницы защищают нашу страну от оккупанта. В то же время, государством предусмотрено получение статуса ветерана военной службы для некоторых категорий военнослужащих.

Кто может получить статус ветерана военной службы и что предусматривает такой статус, рассказал представитель Печерского районного в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Ярослав Бондаренко во время брифинга в Military Media Center.

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Кто может получить статус ветерана военной службы

Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:

  • безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.

Как получить удостоверение ветерана военной службы

Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК по месту регистрации ветерана и предоставить следующие документы:

  • заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
  • копию паспорта или ID-карты;
  • копию идентификационного кода;
  • выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • две фотографии размером 3х4 сантиметров;
  • копии приказов об увольнении с военной службы;
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

 

Как получить удостоверение ветерана военной службы
Административные услуги для ветеранов в Ровно. Фото: cnaprv.gov.ua

Какие льготы предусмотрены ветеранам военной службы

Ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:

  • безвозмездное пользование заведениями здравоохранения Министерства обороны;
  • первоочередное безвозмездное приобретение лекарства по рецептам врачей;
  • преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей;
  • 50-процентная скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги;
  • первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • безвозмездный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугороднего сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха;
  • безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности.

Ранее мы сообщали, что в ВР зарегистрировали документ, которым хотят сделать процесс получения статуса УБД автоматическим.

Напомним, мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

Также мы рассказывали, кто из военнослужащих может получить деньги на амуницию.

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