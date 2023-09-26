Не только ведение боя: Залужный показал, как тренируют украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google

Прежде чем давать достойный отпор российским врагам на поле боя, украинские военнослужащие проходят подготовку. Их, в частности, учат как вести бой в обороне и наступлении, тактической медицине и снайперском деле.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный показал видео, как украинские военные проходят подготовку в 151 учебном центре.

"Во время курса учат планированию и ведению боя в обороне и наступлении, тактической медицине, снайперском деле", — рассказывают инструкторы центра.

Отмечается, что обучение проходят не только мобилизованные, но и те, что на ротации.

"Отработка на поле боя происходит с помощью военной версии технологии "лазертаг", позволяющей максимально приблизить тренировки к боевым условиям, а также эффективно отработать каждое упражнение", — добавляют.

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с представителями военных структур США и Великобритании. При этом Залужный подробно проинформировал партнеров о ситуации на фронте.

Добавим, на днях главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Партнеры обсудили оборонные нужды Вооруженных Сил Украины, в частности, в ПВО и артиллерии.