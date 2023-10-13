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Залужный провел первый телефонный разговор с топ-генералом армии США Брауном: детали

13 октября 2023 10:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный провел первый телефонный разговор с топ-генералом армии США Брауном: детали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили подготовку украинских военных.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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"Прежде всего, детально ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах", — рассказал Залужный.

Стороны обсудили срочные потребности ВСУ — средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. Залужный поблагодарил Чарльза за очередной пакет военной помощи от США. Они отдельно остановились на вопросе подготовки украинских военнослужащих и возобновлении подразделений.

"Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", — добавил Залужный.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли имели дружеские отношения. Однако поначалу они были достаточно напряженными.

Также мы писали, что в сентябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. В ходе встречи генералы обсудили актуальные вопросы, касающиеся усиления украинских войск.

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