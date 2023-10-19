Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, — Залужний

Валерій Залужний на військовій нараді на Донеччині. Фото: скріншот

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний під час свого візиту на Донеччину заявив, що ЗС РФ не полишають намірів оточити Авдіївку. Також він відвідав і Харківщину.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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За словами воєначальника, армія Росії не полишає спроб прорвати українську оборону та оточити місто.

"Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", — каже Залужний.

Також він провів нараду з командувачами й командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині.

"Ми визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Також він провів відповідну нараду на Купʼянському напрямку, де вислухав доповідь командувача Сухопутними військами Олександр Сирського.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний провів першу телефонну розмову з новим головнокомандувачем армії США Чарльзом Брауном. Також за повідомленням ЗМІ, він та ексголовнокомандуючий американською армією Марк Міллі постійно сперечалися, що, за їхньою думкою, "робило їхню дружбу міцнішою".