Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, — Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляют намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Битва за Авдеевку
По словам военачальника, армия России не оставляет попыток прорвать украинскую оборону и оцепить город.
"Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", — говорит Залужный.
Также он провел совещание с командующими и командирами бригад, выполняющими задание в Донецкой области.
"Мы определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Также он провел совещание на Купянском направлении, где выслушал доклад командующего Сухопутными войсками Александр Сырского.
Напомним, что ранее Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим армией США Чарльзом Брауном. Также по сообщению СМИ, он и экс-главнокомандующий американской армией Марк Милли постоянно спорили друг с другом, что, по их мнению, "делало их дружбу крепче".
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