Россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку, — Залужный

Валерий Залужный на военном совете в Донецкой области. Фото: скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляют намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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По словам военачальника, армия России не оставляет попыток прорвать украинскую оборону и оцепить город.

"Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", — говорит Залужный.

Также он провел совещание с командующими и командирами бригад, выполняющими задание в Донецкой области.

"Мы определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Также он провел совещание на Купянском направлении, где выслушал доклад командующего Сухопутными войсками Александр Сырского.

Напомним, что ранее Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим армией США Чарльзом Брауном. Также по сообщению СМИ, он и экс-главнокомандующий американской армией Марк Милли постоянно спорили друг с другом, что, по их мнению, "делало их дружбу крепче".