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Залужный и командование Воздушных сил обсудили усиление ПВО

25 октября 2023 21:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный и командование Воздушных сил обсудили усиление ПВО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления Воздушных сил. Командующие обсудили усиление противовоздушной обороны.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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"С начальником Генерального штаба и командующим Воздушных сил обсудили ключевые вопросы по усилению противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период", — рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведку Воздушных сил, которые ежедневно обеспечивают результат.

По словам Залужного, с каждым днем украинские крылья и щит крепнут, с каждым днем страна ближе к цели.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время своего визита в Донецкую область заявил, что ВС РФ не оставляют намерений окружить Авдеевку. Также он посетил Харьковскую область.

Также мы писали, что 13 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Они обсудили подготовку украинских военных.

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