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Бойцы 3-й ОШБР показали, как мастерски охотятся на оккупантов под Бахмутом

26 октября 2023 22:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Бойцы 3-й ОШБР показали, как мастерски охотятся на оккупантов под Бахмутом
Боец 3-й ОШБР с американским гранатометом "Милькор". Фото: скриншот с видео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Каждый день защитники из Вооруженных сил Украины защищают нашу страну от российских захватчиков. Одним из самых горячих участков фронта все еще остается Донецкая область, где продолжают наводить ужас на российских солдат украинские герои.

Видео своей работы показали военнослужащие третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

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О работе на фронте рассказал в видео один из бойцов 2-й роты 2-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады. Он показал, как проходят бои недалеко от Андреевки, близ Бахмута.

"Бойцы сбивают вражеские дроны со сбросами, отстреливают противника из окопов и эвакуируют своих во время обстрелов в посадке", — говорит военнослужащий.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о том, какая сейчас ситуация на Бахмутском и Купянском направлениях. Также украинские защитники показали, как захватывают позиции российской армии и заставляют оккупантов бежать.

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