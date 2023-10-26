У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському та Куп'янському напрямках

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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Ситуація поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку

Відомо, що за минулу добу поблизу Бахмута Сили оборони знищили понад 100 російських окупантів.

"Наші військовослужбовці перебувають в активній обороні і за будь-якої хорошої нагоди переходять в наступ, покращують своє тактичне положення", — розповів Фітьо.

За словами представника ЗСУ, кількість обстрілів залишається надзвичайно великою. Лише за останні 24 години на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксували 466 обстрілів — противник застосував 13 дронів-камікадзе та три авіаудари. Водночас українські захисники знищили 20 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, російські загарбники стали менше використовувати важку техніку на фронті, але зовсім не шкодують людей. На штурми окупантів відправляють без відповідного прикриття, лише один танк чи БТР може працювати здалека.

Також нещодавно аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.