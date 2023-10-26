Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському та Куп'янському напрямках arrow

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському та Куп'янському напрямках

26 жовтня 2023 17:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському та Куп'янському напрямках
Українські військові на танку. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Поблизу Бахмута, що у Донецькій області, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ситуація поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку

Відомо, що за минулу добу поблизу Бахмута Сили оборони знищили понад 100 російських окупантів. 

"Наші військовослужбовці перебувають в активній обороні і за будь-якої хорошої нагоди переходять в наступ, покращують своє тактичне положення", — розповів Фітьо. 

За словами представника ЗСУ, кількість обстрілів залишається надзвичайно великою. Лише за останні 24 години на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксували 466 обстрілів — противник застосував 13 дронів-камікадзе та три авіаудари. Водночас українські захисники знищили 20 одиниць ворожої техніки. 

Нагадаємо, російські загарбники стали менше використовувати важку техніку на фронті, але зовсім не шкодують людей. На штурми окупантів відправляють без відповідного прикриття, лише один танк чи БТР може працювати здалека. 

Також нещодавно аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі