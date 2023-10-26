У ЗСУ розповіли, як змінилась тактика росіян на полі бою

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські загарбники стали менше використовувати важку техніку на фронті, але зовсім не шкодують людей. На штурми окупантів відправляють без відповідного укриття, лише один танк чи БТР може працювати здалека.

Про це розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

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Як розповів Бородін, нараз росіяни намагаються йти на штурм так, як і ЗСУ. Однак, загарбники стали менше використовувати важку техніку у своїх наступах.

"Вони завжди бережуть техніку, особливо танки. Вони не йдуть під прикриттям техніки взагалі — може працювати танк чи БТР, але здалеку. Порівняно з "Вагнером", коли були "мʼясні штурми" до 10 разів на день, і це була робота і професіоналів, і зеків і в цьому була деяка "сила". Ніякого захисту "броні" для захисту піхоти не використовують. Треба зазначити, що якоїсь критичної загрози вони не становлять", — пояснив пресофіцер.

Він додав, що нараз українські бійці вражають та нищать більше сил окупантів, ніж в перший період війни. Він пояснює це тим, що зараз ці мобілізаційні хвилі РФ в більшості складаються із "зеків".

"Вони постійно міняються, але це однотонна солянка, яку важко відрізнити по тому, як вони воюють", — сказав Бородін.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що окупанти вимушені економити боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть враховуючи постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь у 2024 році на рівні 2022 року.

Також ми писали, що 24 жовтня ЗСУ просунулися на південь від Бахмута. При цьому українські війська відсунули російського противника.