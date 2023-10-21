Російські війська продовжують наступ на Авдіївку, попри великі втрати, — ISW

Російські військові. Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

В інституті вивчення війни зазначили, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед. Російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, попри на значні втрати техніки та особового складу.

Про це повідомляє ISW.

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Наступ на Авдіївку

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська забезпечили незначне просування на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські відомі блогери та український військовий оглядач стверджували, що війська РФ захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Один відомий російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Проте інші відомі блогери зазначали, що російські окупанти просунулися до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.

ЗСУ відбили атаку ворога

У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Північного.

Генштаб України вказав, що за минулу добу під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки.

Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили, що за останні чотири дні українські війська знищили 200 одиниць російської бронетехніки. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі.

На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як українські війська завдають ударів по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки.

Про що свідчить нова атака росіян

"Російський блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступальними зусиллями, що, ймовірно, посилить матеріальні втрати в цьому районі", — написали в ISW.

Початкова російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня також призвела до значних підтверджених втрат російської техніки, і той факт, що російські війська перегрупувалися та відновили наступ після початкових атак, свідчить про те, що або російські війська вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або що російське військове командування погано визначає пріоритетність наступальних операцій незалежно від вартості.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти розпочали наступ на Авдіївку. За кілька днів з’явилася цифрова інформація, що росіяни нагнали на Авдіївський плацдарм велику кількість військовослужбовців та військової техніки. Жовтневий російський наступ зіткнувся з величезними втратами живої сили й техніки. Чому так сталося і якими будуть наслідки — читайте у статті Новини.LIVE.