Российские войска продолжают наступление на Авдеевку, несмотря на большие потери, — ISW

Российские военные. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

В институте изучения войны отметили, что 20 октября российские войска возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Российское военное командование остается преданным наступательным операциям в этом районе, несмотря на значительные потери техники и личного состава.

Об этом сообщает ISW.

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Наступление на Авдеевку

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска обеспечили незначительное продвижение к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские известные блоггеры и украинский военный обозреватель утверждали, что войска РФ захватили украинский опорный пункт у террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и продвинулись возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

Один известный российский блоггер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали у Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и близко Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Однако другие известные блоггеры отмечали, что российские оккупанты продвинулись до одного километра на линии Степового-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

ВСУ отбили атаку врага

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.

Генштаб Украины указал, что за прошлые сутки под Авдеевкой украинские войска повредили и уничтожили около 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники.

Украинские военные, действующие в районе Авдеевки, сообщили, что за последние четыре дня украинские войска уничтожили 200 единиц российской бронетехники. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в поле.

На кадрах, опубликованных 20 октября, видно, как украинские войска наносят удары по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

О чем свидетельствует новая атака россиян

"Российский блоггер обозначил, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступательными усилиями, что, вероятно, усугубит материальные потери в этом районе", — написали в ISW.

Прошлая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября также привела к значительным подтвержденным потерям российской техники, и тот факт, что российские войска перегруппировались и возобновили наступление после начальных атак, свидетельствует о том, что либо российские войска считают, что они реально могут взять Авдеевку, или что российское военное командование плохо определяет приоритет наступательных операций независимо от стоимости.

Напомним, 9 октября оккупанты начали наступление на Авдеевку. Через несколько дней появилась цифровая информация, что россияне нагнали на Авдеевский плацдарм большое количество военнослужащих и военной техники. Октябрьское русское наступление столкнулось с огромными потерями живой силы и техники. Почему так произошло и какими будут последствия читайте в статье Новини.LIVE.