ССО показали відео, як трощать важку техніку ворога, яка йшла на штурм Авдіївки

Скріншот з відео. Фото: ССО ЗС України

Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити важку техніку та живу силу російських окупантів під Авдіївкою. ССО показали "жирні" кадри місця подій.

Повідомили в ССО.

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Знищення ворожої техніки

На Авдіївському напрямку ворог продовжує атакувати і намагається зайти якомога далі в центр міста.

"На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат", — зазначили в ССО.

Цього разу військові розповіли, що оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога. Їм вдалося знешкодити чотири БТР, два танки, кілька десятків живої сили противника.

Військовослужбовці опублікували результати своєї роботи і зазначили, що вони продовжують працювати у такому ж напрямку.

"Як це було – дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти хотіли відновити контроль в районі Кліщіївки Донецької області, проте безуспішно. Наші захисники продовжують штурмувати південніше Бахмута Донецької області, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.