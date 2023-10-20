ССО показали відео, як трощать важку техніку ворога, яка йшла на штурм Авдіївки
Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити важку техніку та живу силу російських окупантів під Авдіївкою. ССО показали "жирні" кадри місця подій.
Повідомили в ССО.
Знищення ворожої техніки
На Авдіївському напрямку ворог продовжує атакувати і намагається зайти якомога далі в центр міста.
"На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат", — зазначили в ССО.
Цього разу військові розповіли, що оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога. Їм вдалося знешкодити чотири БТР, два танки, кілька десятків живої сили противника.
Військовослужбовці опублікували результати своєї роботи і зазначили, що вони продовжують працювати у такому ж напрямку.
"Як це було – дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку окупанти хотіли відновити контроль в районі Кліщіївки Донецької області, проте безуспішно. Наші захисники продовжують штурмувати південніше Бахмута Донецької області, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.
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