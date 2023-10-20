ССО показали видео, как крушат тяжелую технику врага, которая шла на штурм Авдеевки

Скриншот с видео. Фото: ССО ВС Украины

Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать тяжелую технику и живую силу российских оккупантов под Авдеевкой. ССО показали "жирные" кадры с места событий.

Сообщили в ССО.

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На Авдеевском направлении враг продолжает атаковать и пытается зайти как можно дальше в центр города.

"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить город. Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери" , — отметили в ССО.

На этот раз военные рассказали, что операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику окупантов, которая двигалась в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПТРК Javelin, минометов, наши воины оперативно остановили врага. Им удалось обезвредить четыре БТР, два танка, несколько десятков живой силы противника.

Военнослужащие опубликовали результаты своей работы и отметили, что они продолжают работать в том же направлении.

"Как это было - смотрите в видео (спойлер: нам очень нравится, как оно горит). Идем дальше" , — говорится в сообщении.

Напомним, на Бахмутском направлении оккупанты хотели восстановить контроль в районе Клещиевки Донецкой области, однако безуспешно. Наши защитники продолжают штурмовать южнее Бахмута Донецкой области, нанося противнику потери в живой силе и технике.