На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують штурмові дії та знищують окупантів, — Генштаб

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники продовжують оборонятися на сході та півдні нашої країни. Також воїни наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Ситуація на оперативних напрямках

На лінії фронту ЗСУ продовжують знищувати техніку та живу силу противника, завдаючи значних втрат армії РФ. Поступово українські військові продовжують звільняти українські території, які тимчасово перебувають під російською окупацією.

На Волинському та Поліському напрямках наразі ситуація залишається без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність на кордоні, проводить диверсії та збільшує кількість мінно-вибухових загороджень у напрямку державного кордону в Бєлгородській області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку, що на Харківщині, ЗСУ вдалося відбити понад 30 ворожих атак. Також воїни відбили 12 атак біля села Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони не втрачають позицій в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти хотіли відновити контроль в районі Кліщіївки Донецької області, проте безуспішно. Також наші захисники продовжують штурмувати південніше Бахмута Донецької області, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

Український військовий. Фото: Командування морської піхоти

На Авдіївському напрямку армія РФ відновила наступальні дії та намагається й далі оточнити Авдіївку. Протягом доби втрати ворога складали майже 900 окупантів, які були вбиті або поранені. Також на цьому напрямку ЗСУ знищили та пошкодили майже 50 ворожих танків та понад 100 одиниць броньованої техніки.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Крім того, Сили оборони відбили 16 атак росіян.

На Шахтарському напрямку ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни не втрачають позицій в районі Вербового.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу. Також українські військові наносять вогневе ураження по тилах окупантів.

На Мелітопольському напрямку українські бійці проводять наступальну операцію, завдаючи значних втрат живій силі та техніці армії РФ.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, українська армія почала відвойовувати територію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про те, чим це обернеться у найближчій перспективі, і як морпіхам, що десантувалися через Дніпро, допоможуть американські ракети ATACMS — ми розповіли у нашому матеріалі.