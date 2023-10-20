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На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия и уничтожают оккупантов, — Генштаб

20 октября 2023 08:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия и уничтожают оккупантов, — Генштаб
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские защитники продолжают обороняться на востоке и юге нашей страны. Также воины наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Ситуация на оперативных направлениях

На линии фронта ВСУ продолжают уничтожать технику и живую силу противника, нанося значительные потери армии РФ. Постепенно украинские военные продолжают освобождать украинские территории, временно находящиеся под российской оккупацией.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие на границе, проводит диверсии и увеличивает количество минно-взрывных заграждений в направлении государственной границы в Белгородской области.

отчет Генштаба на 20 октября
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении Харьковской области ВСУ удалось отбить более 30 вражеских атак. Также воины отбили 12 атак возле села Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не теряют позиции в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты хотели восстановить контроль в районе Клещиевки Донецкой области, однако безуспешно. Также наши защитники продолжают штурмовать южнее Бахмута Донецкой области, нанося противнику потери в живой силе и технике.

отчет Генштаба на 20 октября
Украинский военный. Фото: Командование морской пехоты

На Авдеевском направлении армия РФ возобновила наступательные действия и пытается и дальше окружить Авдеевку. В течение суток потери врага составляли почти 900 оккупантов, которые были убиты или ранены. Также на этом направлении ВСУ уничтожили и повредили около 50 вражеских танков и более 100 единиц бронированной техники.

На Марьинском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Кроме того, Силы обороны отбили 16 атак россиян.

На Шахтерском направлении ВСУ удалось отбить вражеские атаки в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины не теряют позиций в районе Вербового.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу. Также украинские военные наносят огненное поражение по тылам оккупантов.

На Мелитопольском направлении украинские бойцы проводят наступательную операцию, нанося значительные потери живой силе и технике армии РФ.

отчет Генштаба на 20 октября
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ
отчет Генштаба на 20 октября
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Напомним, что украинская армия начала отвоевывать территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области. О том, чем это обернется в ближайшей перспективе, и как десантировавшимся через Днепр морпехам помогут американские ракеты ATACMS — мы рассказали в нашем материале.

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