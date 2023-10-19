Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ГУР показали, як розвідники "полюють" на росіян під Бахмутом arrow

В ГУР показали, як розвідники "полюють" на росіян під Бахмутом

19 жовтня 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ГУР показали, як розвідники "полюють" на росіян під Бахмутом
Наслідки удару розвідників по окупантах. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські розвідники вправно полюють на російських загарбників під Бахмутом. Дрони наших бійців застають зненацька окупантів у їхніх схованках, окопах і навіть в техніці.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки МО України

Читайте також:

Як розвідники полюють на росіян під Бахмутом

У відомстві наголосили, що воїни ГУР МО України на Бахмутському напрямку продовжують очищувати наші міста і села від росіян. 

"Наші оператори дронів-камікадзе у Кліщіївці та Бахмуті майстерно вриваються у загарбницькі окопи, ворожі схованки у будівлях, а також палять техніку та військове обладнання росіян. Розвідникам нравиться, як воно горить", — йдеться у повідомленні. 

null
Кадр знищення російської схованки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат, зокрема дев'ять гелікоптерів різних модифікацій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі