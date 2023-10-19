В ГУР показали, як розвідники "полюють" на росіян під Бахмутом

Наслідки удару розвідників по окупантах. Фото: скриншот з відео

Українські розвідники вправно полюють на російських загарбників під Бахмутом. Дрони наших бійців застають зненацька окупантів у їхніх схованках, окопах і навіть в техніці.

Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки МО України.

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У відомстві наголосили, що воїни ГУР МО України на Бахмутському напрямку продовжують очищувати наші міста і села від росіян.

"Наші оператори дронів-камікадзе у Кліщіївці та Бахмуті майстерно вриваються у загарбницькі окопи, ворожі схованки у будівлях, а також палять техніку та військове обладнання росіян. Розвідникам нравиться, як воно горить", — йдеться у повідомленні.

Кадр знищення російської схованки. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат, зокрема дев'ять гелікоптерів різних модифікацій.