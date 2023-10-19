В ГУР показали, як розвідники "полюють" на росіян під Бахмутом
Українські розвідники вправно полюють на російських загарбників під Бахмутом. Дрони наших бійців застають зненацька окупантів у їхніх схованках, окопах і навіть в техніці.
Відповідне відео опублікувало Головне управління розвідки МО України.
Як розвідники полюють на росіян під Бахмутом
У відомстві наголосили, що воїни ГУР МО України на Бахмутському напрямку продовжують очищувати наші міста і села від росіян.
"Наші оператори дронів-камікадзе у Кліщіївці та Бахмуті майстерно вриваються у загарбницькі окопи, ворожі схованки у будівлях, а також палять техніку та військове обладнання росіян. Розвідникам нравиться, як воно горить", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня Збройні Сили України успішно уразили район базування аеродрому в тимчасово окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську. У результаті операції DRAGONFLY російські вороги зазначили чималих втрат, зокрема дев'ять гелікоптерів різних модифікацій.
Читайте Новини.LIVE!