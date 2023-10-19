Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР показали, как разведчики "охотятся" на россиян под Бахмутом arrow

В ГУР показали, как разведчики "охотятся" на россиян под Бахмутом

19 октября 2023 11:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР показали, как разведчики "охотятся" на россиян под Бахмутом
Последствия удара разведчиков по оккупантам. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские разведчики умело охотятся на российских захватчиков под Бахмутом. Дроны наших бойцов застают врасплох оккупантов в их тайниках, окопах и даже в технике.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

Читайте также:

Как разведчики охотятся на россиян под Бахмутом

В ведомстве подчеркнули, что воины ГУР МО Украины на Бахмутском направлении продолжают очищать наши города и села от россиян.

"Наши операторы дронов-камикадзе в Клещиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские тайники в зданиях, а также курят технику и военное оборудование россиян. Разведчикам нравится, как оно горит", — говорится в сообщении.

null
Кадр уничтожения русского тайника. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги отметили немалые потери, в том числе девять вертолетов различных модификаций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме