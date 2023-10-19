В ГУР показали, как разведчики "охотятся" на россиян под Бахмутом
Украинские разведчики умело охотятся на российских захватчиков под Бахмутом. Дроны наших бойцов застают врасплох оккупантов в их тайниках, окопах и даже в технике.
Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки МО Украины.
Как разведчики охотятся на россиян под Бахмутом
В ведомстве подчеркнули, что воины ГУР МО Украины на Бахмутском направлении продолжают очищать наши города и села от россиян.
"Наши операторы дронов-камикадзе в Клещиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские тайники в зданиях, а также курят технику и военное оборудование россиян. Разведчикам нравится, как оно горит", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги отметили немалые потери, в том числе девять вертолетов различных модификаций.
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