В ГУР показали, как разведчики "охотятся" на россиян под Бахмутом

Последствия удара разведчиков по оккупантам. Фото: скриншот с видео

Украинские разведчики умело охотятся на российских захватчиков под Бахмутом. Дроны наших бойцов застают врасплох оккупантов в их тайниках, окопах и даже в технике.

Соответствующее видео опубликовало Главное управление разведки МО Украины.

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В ведомстве подчеркнули, что воины ГУР МО Украины на Бахмутском направлении продолжают очищать наши города и села от россиян.

"Наши операторы дронов-камикадзе в Клещиевке и Бахмуте мастерски врываются в захватнические окопы, вражеские тайники в зданиях, а также курят технику и военное оборудование россиян. Разведчикам нравится, как оно горит", — говорится в сообщении.

Кадр уничтожения русского тайника. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 17 октября Вооруженные Силы Украины успешно поразили район базирования аэродрома во временно оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. В результате операции DRAGONFLY российские враги отметили немалые потери, в том числе девять вертолетов различных модификаций.