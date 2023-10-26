В ВСУ рассказали, как изменилась тактика россиян на поле боя

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей. На штурмы оккупантов отправляют без соответствующего прикрытия, только один танк или БТР может работать издалека.

Об этом рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

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Как рассказал Бородин, сейчас россияне пытаются идти на штурм так же, как и ВСУ. Однако захватчики стали меньше использовать тяжелую технику в своих наступлениях.

"Они всегда берегут технику, особенно танки. Они не идут под прикрытием техники вообще — может работать танк или БТР, но издалека. По сравнению с "Вагнером", когда были "мясные штурмы" до 10 раз в день, и это была работа и профессионалов", и зэков и в этом была некоторая "сила". Никакой защиты "брони" для защиты пехоты не используют. Надо отметить, что какой-либо критической угрозы они не представляют", — пояснил пресс-офицер.

Он добавил, что сейчас украинские бойцы поражают и уничтожают больше сил оккупантов, чем в первый период войны. Он объясняет это тем, что сейчас эти мобилизационные волны РФ в большинстве своем состоят из "зеков".

"Они постоянно меняются, но это однотонная солянка, которую трудно отличить после того, как они воюют", — сказал Бородин.

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что оккупанты вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.

Также мы писали, что 24 октября ВСУ продвинулись к югу от Бахмута. При этом украинские войска отодвинули российского противника.