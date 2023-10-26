В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском и Купянском направлениях

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

Вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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Известно, что за минувшие сутки у Бахмута Силы обороны уничтожили более 100 российских оккупантов.

"Наши военнослужащие находятся в активной обороне и при любой хорошей возможности переходят в наступление, улучшают свое тактическое положение", — рассказал Фитьо.

По словам представителя ВСУ, количество обстрелов остается чрезвычайно большим. Только за последние 24 часа на Лимано-Купянском направлении зафиксировали 466 обстрелов — противник применил 13 дронов-камикадзе и три авиаудара. В то же время украинские защитники уничтожили 20 единиц вражеской техники.

Напомним, российские захватчики стали меньше использовать тяжелую технику на фронте, но совсем не жалеют людей. На штурмы оккупантов отправляют без соответствующего укрытия, только один танк или БТР может работать издалека.

Также недавно аналитики ISW заявили, что оккупанты вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.