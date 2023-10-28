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В МВД показали, что сбрасывают оккупанты на позиции пограничников под Авдеевкой

28 октября 2023 10:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД показали, что сбрасывают оккупанты на позиции пограничников под Авдеевкой
Осколочная мина дистанционного управления. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты сбрасывают на позиции украинских пограничников под Авдеевкой Донецкой области осколочные мины дистанционного управления. Такие "подарки" подбрасывают ночью.

Об этом сообщает МВД.

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На видео можно увидеть, как украинский пограничник с утра выходит с позиции. После этого он показывает осколочную мину дистанционного управления, сброшенную российскими захватчиками.

"Уважаемые военные, будьте осторожны, когда просыпаетесь и идете. "Подарок" очень опасен", — говорит пограничник.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За минувшие сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат.

Также мы писали, что начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.

Добавим, что украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

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