В МВД показали, что сбрасывают оккупанты на позиции пограничников под Авдеевкой

Осколочная мина дистанционного управления. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты сбрасывают на позиции украинских пограничников под Авдеевкой Донецкой области осколочные мины дистанционного управления. Такие "подарки" подбрасывают ночью.

Об этом сообщает МВД.

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На видео можно увидеть, как украинский пограничник с утра выходит с позиции. После этого он показывает осколочную мину дистанционного управления, сброшенную российскими захватчиками.

"Уважаемые военные, будьте осторожны, когда просыпаетесь и идете. "Подарок" очень опасен", — говорит пограничник.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За минувшие сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат.

Также мы писали, что начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.

Добавим, что украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.