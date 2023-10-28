В МВД показали, что сбрасывают оккупанты на позиции пограничников под Авдеевкой
Российские оккупанты сбрасывают на позиции украинских пограничников под Авдеевкой Донецкой области осколочные мины дистанционного управления. Такие "подарки" подбрасывают ночью.
Об этом сообщает МВД.
Ловушки от россиян
На видео можно увидеть, как украинский пограничник с утра выходит с позиции. После этого он показывает осколочную мину дистанционного управления, сброшенную российскими захватчиками.
"Уважаемые военные, будьте осторожны, когда просыпаетесь и идете. "Подарок" очень опасен", — говорит пограничник.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За минувшие сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат.
Также мы писали, что начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.
Добавим, что украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.
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