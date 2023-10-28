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У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати окупантів за добу

28 жовтня 2023 10:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати окупантів за добу
Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та важливу ворожу техніку. За минулу добу кількість армії противника зменшилася на 740 солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив 298 420 осіб. До того ж окупанти за попередню добу залишилися без 22 танків, 23 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, двох засобів ППО та дев'яти безпілотників.

Загальні втрати росіян на 28 жовтня

  • особового складу — близько 298 420 (+740) осіб;
  • танків — 5 167 (+22) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 9 749 (+23) одиниць;
  • артилерійських систем — 7 180 (+18) одиниць;
  • РСЗВ — 834 (+0) одиниці;
  • засоби ППО — 558 (+2) одиниці;
  • літаків — 320 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 399 (+9) одиниць;
  • крилаті ракети — 1 541 (+3) одиниці;
  • кораблі/катери — 20 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 524 (+11) одиниці;
  • спеціальна техніка — 1 011 (+0) одиниці.
Орієнтовні втрати російських окупантів на 28 жовтня
Орієнтовні втрати російських окупантів на 28 жовтня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочався 612 день російської повномасштабної військової агресії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору. 

Також ми писали, що українські Збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.

Додамо, щодня захисники зі Збройних сил України боронять нашу країну від російських загарбників. Однією з найгарячіших ділянок фронту все ще залишається Донеччина, де і далі наганяють жах на російських вояків українські герої.

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