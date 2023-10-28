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В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях оккупантов за сутки

28 октября 2023 10:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях оккупантов за сутки
Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и важную вражескую технику. За минувшие сутки количество армии противника уменьшилось на 740 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину враг потерял 298 420 человек. К тому же оккупанты за предыдущие сутки остались без 22 танков, 23 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, двух средств ПВО и девяти беспилотников.

Общие потери россиян на 28 октября

  • личного состава — около 298 420 (+740) человек;
  • танков — 5 167 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 749 (+23) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 180 (+18) единиц;
  • РСЗО — 834 (+0) единицы;
  • средства ПВО — 558 (+2) единицы;
  • самолетов — 320 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 399 (+9) единиц;
  • крылатые ракеты — 1541 (+3) единицы;
  • корабли/катера — 20 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 524 (+11) единицы;
  • специальная техника — 1011 (+0) единицы.
Ориентированные потери российских окупантов на 28 октября
Ориентировочные потери российских оккупантов на 28 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начался 612-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора.

Также мы писали, что украинские Вооруженные силы незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области. На это указывают геолокационные данные, опубликованные 27 октября.

Добавим, каждый день защитники из Вооруженных сил Украины защищают нашу страну от российских захватчиков. Одним из самых горячих участков фронта все еще остается Донецкая область, где продолжают наводить ужас на российских солдат украинские герои.

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