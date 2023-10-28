У Генштабі розповіли про бойові зіткнення на фронті минулої доби

Українські військові. Фото: Генштаб

Розпочався 612 день російської повномасштабної військової агресії проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Так, протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав вісім ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Удари Сил оборони по окупантах

Протягом доби українська авіація завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та три засоби протиповітряної оборони противника.

Військовослужбовець ЗСУ з гранатометом. Фото: 108 окрема бригада Сил ТРО

Ситуація на фронті 28 жовтня

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

Українські захисники з автоматами. Фото: 35 обрмп ім. М.Остроградського

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Скриншот допису Генштабу. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Генштабу. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські збройні сили незначно просунулися на лівому березі Херсонської області. На це вказують геолокаційні дані, опубліковані 27 жовтня.