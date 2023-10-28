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У МВС назвали кількість військових злочинів РФ проти України

28 жовтня 2023 07:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У МВС назвали кількість військових злочинів РФ проти України
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 27 жовтня, голова МВС України Ігор Клименко заявив, що слідчими зафіксовано понад 98 тис. воєнних злочинів в Україні. Про це він сказав під час консультаційної зустрічі глав МВС країн Балтії, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Норвегії у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував партнерів, що наразі слідчими зафіксовано понад 98 тис. воєнних злочинів вчинених армією РФ на території України.

Так, Національною поліцією була створена спецбаза "Воєнний злочинець", куди уже внесли дані про 240 тис. осіб, які беруть участь у війні проти України.

"Ми переконані, що кожна особа, яка вчиняла злочини проти українського народу, має понести справедливе покарання. І що в будь-якій демократичній країні цим воєнним злочинцям не буде спокійного життя. Крім того, дякую нашим литовським та польським партнерам за навчання українських слідчих і криміналістів та долучення у складі Спільної слідчої групи до збору доказової бази скоєння воєнних злочинів РФ", — наголосив міністр.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам та підполковнику Російської Федерації, які командували обстрілом Херсона. Внаслідок цього загарбниками було вбито 24 мирних мешканців міста.

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