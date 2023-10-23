СБУ повідомила про підозру генералам РФ, які наказували вбивати мирних мешканців Херсона

Наслідки обстрілу Херсона військами РФ 3 травня. Фото: Херсонська ОВА

Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам та підполковнику Російської Федерації, які командували обстрілом Херсона. Внаслідок цього загарбниками було вбито 24 мирних мешканців міста.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про російських генералів

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох представників командування російських військ, які причетні до масованих ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Йдеться про:

генерал-полковника Олега Макаревича — командувача угрупованням військ ЗС РФ "Днепр";

генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва — командувача 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту країни-агресорки;

підполковника Дмитра Жаркіх — командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту Росії.

Саме під їхнім керівництвом загарбники здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Внаслідок російської атаки загинуло 24 мирних мешканці, ще 51 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.

За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних та військових об’єктів.

Після отримання такої директиви його спільник — генерал Марзоєв — займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант — Жаркіх – безпосередньо командував ворожим обстрілом.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом воєнним злочинцям РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм інкримінують планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також в документі йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 22 жовтня, близько 21:50 російські військові обстріляли з авіації населений пункт на Херсонщині. Ворожий вогонь забрав життя двох людей, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Нагадуємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Там не вистачає харчів та товарів першої необхідності.