Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчів та товарів першої необхідності, — Спротив arrow

На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчів та товарів першої необхідності, — Спротив

23 жовтня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчів та товарів першої необхідності, — Спротив
Військові Російської Федерації. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Там не вистачає харчів та товарів першої необхідності.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву. 

Читайте також:

На окупованій Херсонщині дефіцит харчів

На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.

"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної", — йдеться в повідомленні. 

Центр національного спротиву також наголошує, що лише перемога над ворогом гарантує мир, безпеку та соціально-економічну стабільність. 

Нагадаємо, про масштабний прорив на лівому березі Херсонської області наразі не йдеться. Там триває бойова робота і основне завдання бійців Сил оборони України там — це полегшити життя мирного населення на правому березі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі