На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчів та товарів першої необхідності, — Спротив
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Там не вистачає харчів та товарів першої необхідності.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
На окупованій Херсонщині дефіцит харчів
На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.
"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної", — йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву також наголошує, що лише перемога над ворогом гарантує мир, безпеку та соціально-економічну стабільність.
Нагадаємо, про масштабний прорив на лівому березі Херсонської області наразі не йдеться. Там триває бойова робота і основне завдання бійців Сил оборони України там — це полегшити життя мирного населення на правому березі.
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