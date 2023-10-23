На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчів та товарів першої необхідності, — Спротив

Військові Російської Федерації. Фото: російські ЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області у більшості населених пунктів спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Там не вистачає харчів та товарів першої необхідності.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

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На окупованій Херсонщині дефіцит харчів

На окупованій Херсонщині виник дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.

"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, де тепер суттєво відчутний дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Дії окупаційної адміністрації впевнено наближають суспільно-політичну ситуацію до рівня надзвичайної", — йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву також наголошує, що лише перемога над ворогом гарантує мир, безпеку та соціально-економічну стабільність.

Нагадаємо, про масштабний прорив на лівому березі Херсонської області наразі не йдеться. Там триває бойова робота і основне завдання бійців Сил оборони України там — це полегшити життя мирного населення на правому березі.